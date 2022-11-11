Общество 11 ноября 2022, 16:10 Военные строители проложили новый трубопровод под Дебальцево в ДНР Минобороны России: работы по прокладке Черновского трубопровода в ДНР выполнили за 21 день Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Военные строители комплекса российского Минобороны передали в эксплуатацию Черновский трубопровод под Дебальцево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Новый водовод поможет обеспечить тепло и воду для жителей некоторых населенных пунктов ДНР.

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«Перед военными строителями стояла задача протянуть водную артерию в кратчайшие сроки до наступления холодов. Работы были завершены всего за 21 день», — сказали в ведомстве.

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После пусконаладки новую линию передали в эксплуатацию. В Минобороны пояснили, что Черновский трубопровод нужен для устойчивой работы местной теплоэлектростанции. Во время прокладывания трассы специалистам пришлось обходить существующие инженерные сети, железнодорожные пути и жилую застройку.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении установки первого готового пролета на Крымском мосту. Специалисты справились со всеми задачами за 12 часов. Мост перекроют для автомобилистов 12 ноября из-за выполнения ремонтно-восстановительных работ. Общее движение машин по мосту пообещали полностью открыть 20 декабря.