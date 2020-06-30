Военные Северного флота закончили голосовать по поправкам к Конституции РФ

Военнослужащие Северного флота и их семьи уже проголосовали по поправкам к Конституции РФ. Процедура состоялась как на суше, так и на море.

«Сегодня на Северном флоте завершено голосование по внесению изменений в конституцию Российской Федерации. В голосовании приняли участие все военнослужащие, их члены семей и гражданский персонал», — сказано в сообщении пресс-служба флота. Его процитировало РИА «Новости».

Голосование прошло в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях, а также в Коми и Якутии. Досрочно своем мнение высказали военные, служащие на дальних постах наблюдения и связи, а также маячники Северного флота. Последние находятся на побережье Кольского полуострова, на островах Белого и Баренцева морей.

Экипаж гидрографического исследовательского судна «Визир», а также военные моряки большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» проголосовали в море.

Ранее стало известно, что вотирование прошло и в Сирии. Военные голосовали на российской авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ Тартус, а также в отделах Центра по примирению враждующих сторон и удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции.