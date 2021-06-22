Военные расчистили улицы Ялты после потопа. Видео

В Ялте военных привлекли к работам по ликвидации последствий подтопления. Они разгребали грязь, собирали мусор и подметали улицы пострадавшего от ливней города.

Кадры, на которых военнослужащие приводят Ялту в порядок, опубликовало РИА «Новости» в Telegram.

Ранее глава Ялты Янина Павленко рассказала, что горожане отказались покидать затопленные дома. Пригодность зданий для дальнейшего проживания оценит специальная комиссия.

Циклон принес в Крым на прошлой неделе мощные ливни. На юге полуострова выпала двух- и трехмесячная нормы осадков. Из-за дождей началось наводнение. Ялта и Керчь пострадали больше всего.

Из-за непогоды пострадали 49 человек, есть один погибший.