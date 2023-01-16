16 января 2023, 10:50
Военные приступили к разминированию Мариупольского зоопарка
В Мариупольском зоопарке саперы начали чистить территорию от мин и снарядов. По словам сотрудника зоопарка Сергея Федорова, многие животные только сейчас начали приходить в себя, сообщил телеканал «Звезда».
«Если заканчиваются боевые действия, если они не ранены, они восстанавливаются, как люди, и живут дальше обычной жизнью», — рассказал он.
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Несмотря на то, что в зоопарке и возле него активных боевых действий не было, некоторые животные погибли, некоторые были ранены.
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Как рассказала технолог Мариупольского зоопарка Наталья Луценко, не стало семьи верблюдов, лам, погибли африканские страусы и практически все обезьяны.
Животные
Мариуполь
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