Общество 16 января 2023, 10:50 Военные приступили к разминированию Мариупольского зоопарка

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В Мариупольском зоопарке саперы начали чистить территорию от мин и снарядов. По словам сотрудника зоопарка Сергея Федорова, многие животные только сейчас начали приходить в себя, сообщил телеканал «Звезда».

«Если заканчиваются боевые действия, если они не ранены, они восстанавливаются, как люди, и живут дальше обычной жизнью», — рассказал он.

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Несмотря на то, что в зоопарке и возле него активных боевых действий не было, некоторые животные погибли, некоторые были ранены.

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Как рассказала технолог Мариупольского зоопарка Наталья Луценко, не стало семьи верблюдов, лам, погибли африканские страусы и практически все обезьяны.

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