Военные повести Вячеслава Кондратьева снова вдохновили российских кинематографистов

Премьера драмы «Сашка. Дневник солдата» прошла в кинотеатре «Поклонка» при участии создателей киноленты.

Показ короткометражной военной драмы «Сашка. Дневник солдата» прошел в рамках 43-го Московского международного фестиваля. В основу ленты о военных событиях под Ржевом легла повесть «Сашка», написанная автором-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. Короткометражный фильм по ней стал режиссерским дебютом Кирилла Зайцева, известного актера и лауреата премии «Золотой орёл».

С историей солдата Сашки Кирилл Зайцев тесно познакомился еще в 2015 году, когда сыграл роль комбата в спектакле, также поставленном по мотивам повести писателя-фронтовика. Премьера данного спектакля состоялась в Рижском русском театре им. Чехова под руководством художественного руководителя театра, заслуженного режиссера и педагога Игоря Коняева. Двумя годами позднее Иван Клочко, исполнявший в спектакле роль Сашки, предложил снять короткометражный фильм на ту же тему. Идею подхватили его однокурсники и коллеги по цеху. Благодаря поддержке опытных продюсеров, Фонда Президентских грантов, администрации и Минкультуры Архангельской области, а также Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийского форума «Таврида», фильм удалось снять на высоком профессиональном уровне.

Повесть «Сашка» впервые опубликовали в 1979 году в журнале «Дружба народов», и на сегодня она признана одним из лучших произведений о войне. Кроме нее автор написал еще множество сильных произведений, как свидетель тех дней он мастерски описал события, которые при всей своей значимости долгое время замалчивались. Его работы вдохновили многих российских деятелей культуры, желающих сохранить память о кровопролитных боях и людях, героическая самоотверженность которых сыграла большую роль для исхода войны.

Так, в 2019 году российским зрителям представили полнометражную военную драму «Ржев», снятую по повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Экранизировать произведение взялся опытный режиссер Игорь Копылов. Известно также, что к созданию драмы причастен российский бизнесмен Евгений Пригожин. Как упоминал продюсер ленты Сергей Щеглов, предприниматель сам обратился к съемочной группе с предложением увековечить подвиги русских солдат, в том числе его деда Евгения Ильича Пригожина, воевавшего под Ржевом. Именно Евгений Ильич в свое время стал прототипом главного героя повести «Искупить кровью».

Широкой публике кинокартину показали в прошлом году, также накануне Дня Победы, в эфире телеканала «Россия». Кроме того, права на прокат фильма были приобретены многими странами, среди них Германия, США, Франция, Южная Корея, Польша и Япония. «Ржев» снискал зрительские симпатии как суровый, но правдивый фильм с высоким эмоциональным накалом. Значимость «Ржева» для российской индустрии кино также отметили критики и профессиональные кинематографисты.

Напомним, что 43-ий Московский международный фестиваль продлится до 29 апреля. В рамках мероприятия зрителям покажут десятки талантливых работ кинематографистов из разных стран. Лауреатам фестиваля вручат золотые и серебряные статуэтки Святого Георгия.