Общество 21 марта 2024, 05:04 Военные объяснили, почему Украина не прекратит террор российского приграничья Марочко: Украина продолжит атаковать приграничье России из-за проблем на фронте РИА «Новости»

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Украина продолжила террористические атаки на приграничные территории России из-за проблем на остальных участках фронта. Эти нападения входят в программу главы разведки Кирилла Буданова, на которую Запад потратил много денег. Об этом изданию Ura.ru рассказали подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко и экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Марочко отметил, что изначально целью было посеять панику на выборах президента России. Украина начала террористическую деятельность, нападая на мирное население и гражданские объекты.

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«Они уже не способны как-то повлиять на ситуацию на поле боя, достичь каких-то весомых результатов», — заявил Марочко.

Матвийчук отметил, что такая программа готовилась заранее, ее презентовал Буданов. Ради ее воплощения Киев и его партнеры аккумулировали все силы.

«Это агония режима. <…> Я полагаю, что западные страны тоже вывернули все свои карманы, отдают все что только возможно, чтобы создать неуверенность в обществе», — отметил Матвийчук.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее призвал усилить давление на Россию путем более масштабных ударов по приграничью.