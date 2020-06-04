Военные из Киргизии будут участвовать в параде Победы в Москве
В параде Победы, который состоится в Москве 24 июня, примут участие киргизские военные. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Генштаб ВС Киргизии.
Уточняется, что парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана примет участие в параде по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
«Отличники боевой учебы и строевой подготовки, отобранные для участия в ответственном мероприятии, ежедневно отрабатывали элементы парадного строя с соблюдением санитарных требований», — заверили в киргизском Генштабе.
RT напомнил, что президент Киргизии также приедет в Москву на парад Победы.