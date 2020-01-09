    09 января 2020, 13:47

    Военные из других стран примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге в параде Победы, который состоится 9 мая, впервые примут участие иностранные военные. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, участниками юбилейного парада станут представители среднеазиатских государств, которые входят в ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности). Речь идет о военнослужащих из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Отмечается, что об их участии договорился с представителями стран-союзников командующий ЦВО (Центральный военный округ) генерал-полковник Александр Лапин.