Военные из других стран примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

По данным информагентства, участниками юбилейного парада станут представители среднеазиатских государств, которые входят в ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности). Речь идет о военнослужащих из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Отмечается, что об их участии договорился с представителями стран-союзников командующий ЦВО (Центральный военный округ) генерал-полковник Александр Лапин.