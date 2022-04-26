Военные инженеры из России восстановят мост вблизи поселка в Херсонской области
Военные инженеры ВС РФ восстановят мост вблизи поселка Каланчак в Херсонской области
Жители поселка Каланчак в Херсонской области пожаловались на разрушенный мост, который вел к садовым участкам. Военные инженеры Вооруженных сил России пообещали его восстановить, сообщил телеканал «Звезда».
Поселок Каланчак находится на одном берегу канала, а поля и огороды — на противоположном. Объездная дорога на 10 километров длиннее, чем прямая, по мосту, но он был разрушен в боях с националистами.
Военные инженеры из России запланировали восстановить мост и дороги. Специалисты уже принялись за работу — на месте стоит спецтехника, состояние конструкции и механизмов обследуют специалисты.
Ранее в Херсоне освободили школу, которая использовалась как штаб подразделения территориальной обороны Украины, и подняли Знамя Победы на местной Аллее Славы.