Жители поселка Каланчак в Херсонской области пожаловались на разрушенный мост, который вел к садовым участкам. Военные инженеры Вооруженных сил России пообещали его восстановить, сообщил телеканал «Звезда».

Поселок Каланчак находится на одном берегу канала, а поля и огороды — на противоположном. Объездная дорога на 10 километров длиннее, чем прямая, по мосту, но он был разрушен в боях с националистами.

Военные инженеры из России запланировали восстановить мост и дороги. Специалисты уже принялись за работу — на месте стоит спецтехника, состояние конструкции и механизмов обследуют специалисты.

Ранее в Херсоне освободили школу, которая использовалась как штаб подразделения территориальной обороны Украины, и подняли Знамя Победы на местной Аллее Славы.