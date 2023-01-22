Общество 22 января 2023, 16:17 Военные элитной части ВСУ перешли на сторону России ТАСС сообщил о переходе на сторону России двух бойцов элитной части ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Оставившие позиции два бойца элитной части ВСУ перешли на сторону России в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

По словам собеседника агентства, украинские военные перешли на российскую сторону в воскресенье, 22 января.

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«Эти военные из элитной части, они уже начали делиться важной информацией», — заявил представитель силовых структур Запорожской области.

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Источник не уточнил званий украинских военных и какая часть ВСУ считается элитной.

Условия, в которых оказываются украинские военные, часто вынуждают их сдаваться в плен при первой возможности. В последнее время число таких случаев значительно увеличилось, написал польский журналист Яцек Тохман.

Он пояснил, что причина кроется в неумелом командовании, а также в нехватке лекарств, продовольствия, военной техники и топлива. Украинские власти никак не решают эти вопросы, а, напротив, рассматривают ужесточение наказания за дезертирство и критику военного руководства.