Военные доставят тонну кислорода в больницу Владикавказа, где умерли 9 пациентов

Военные доставят тонну кислорода в больницу во Владикавказе, где из-за поломки кислородной станции скончались девять пациентов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщило РИА «Новости».

Газообразный кислород в клиническую больницу скорой медицинской помощи Владикавказа доставят военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированного в Моздоке.

Во Владикавказ уже направили газозарядную станцию УГЗС.М-К, которая обычно применяется для зарядки бортовых систем самолетов кислородом, азотом или воздухом. Также из Моздока выехал КамАЗ сопровождения. Как ожидается, тонну кислорода доставят в больницу около полудня.

Министерство здравоохранения Северной Осетии ранее сообщило, что в больницу Владикавказа уже доставили три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии. Глава ведомства Сослан Тебиев заявил, что подачу кислороду в больнице восстановят в течение двух дней.

Авария на кислородной станции в больнице Владикавказа произошла в понедельник. Впоследствии скончались девять пациентов. Причиной ЧП стал прорыв подземной трубы. Проводится проверка.