Военную драму «Ржев» наградили главным призом на испанском кинофестивале

Российскую драму о войне отметили члены жюри и зрители фестиваля SOL Russian Film Festival.

В испанском городе Торревьеха состоялась торжественная церемония закрытия шестого фестиваля российского кинематографа. Гран-при вручили бестселлеру кинопроката, военной драме «Ржев» режиссера Игоря Копылова. Приз зрительских симпатий получили фильмы «Навстречу мечте!» Ирины Гобозашвили и дебютная короткометражка Никиты Тарасова «Спасибо, Коучер!».

В связи с эпидемической ситуацией в этом году наполняемость залов была ниже привычного, часть гостей присоединилась к мероприятию онлайн. Тем не менее событие прошло ярко и интересно. В числе почетных гостей присутствовали мэр города Торревьеха Эдуардо Долон. Фестиваль длился четыре дня, в течение которых участникам показали более 10 работ российских авторов, но главный приз получила кинокартина о событиях Ржевской битвы Игоря Копылова.

Фильм «Ржев» появился в российском прокате в конце прошлого года к 75- му Дню Победы. Киноистория повествует об одном из значимых и кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны: Ржевской битве. Ее герои, выжившие бойцы, должны любой ценой удержать село Овсянниково. Они противостоят многократно превосходящим силам противника. Материалы для сюжета взяты из произведения «Искупить кровью» авторства фронтовика Вячеслава Кондратьева.

Несмотря на масштабные боевые сцены, создатели говорят о «Ржеве» как о серьезной исторической драме. Как поведали в съемочной группе, многие задействованные актеры выступили с просьбой дать их персонажам настоящие фамилии в память о родственниках, участвовавших в ВОВ. «Они начали искать сведения через своих родных о своих дедах, и их буквально привнесли в картину», — рассказал режиссер Игорь Копылов. Кроме того, известно, что сами съемки стали возможны благодаря российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Предприниматель нередко поддерживает патриотические мероприятия и в данном случае решил почтить память деда, участвовавшего в ржевских событиях.

Драму уже посмотрело множество россиян, в том числе школьники и ветераны ВОВ, также права на показ проданы в несколько стран. Работа участвовала в различных кинофестивалях, например, Шанхайском международном фестивале в Китае и 18-м фестивале театра и кино «Амурская осень».

В Испании драму также оценили по достоинству, наградив главным призом. Кроме того, награду за лучший сценарий полнометражного фильма получил «Волшебник» режиссера Михаила Морскова, а среди короткометражных работ выделили сценарий фильма «Хорошая работа» Тиграна Саакяна. Также члены жюри отметили работу актеров, выделив лучшие женскую и мужскую роли.