Общество 14 июля 2023, 15:58 Военнослужащим с детьми-инвалидами предоставят дополнительный отпуск Президент Путин подписал указ о дополнительном отпуске для военных с детьми-инвалидами РИА «Новости»

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Военнослужащим, имеющим детей с инвалидностью, дополнительно предоставят 24 выходных дня в году. Изменения в положение о порядке прохождения военной службы внес президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, для ухода за детьми с ограниченными возможностями по здоровью военные смогут использовать 24 дополнительных дня в году с 1 сентября 2023 года. Воспользоваться таким правом может один из родителей или опекунов. Если один из родителей во время отдыха использовал меньше 24 дополнительных дней, то другому предоставят оставшиеся дополнительные дни отдыха.

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Сейчас по закону родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Их можно взять подряд или разделить в течение одного месяца.

Ранее Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам по 10 баллов за военную службу по призыву, а также в зоне проведения спецоперации по контракту, в рамках мобилизации и в составе добровольческих объединений.