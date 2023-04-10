10 апреля 2023, 12:05
Военнослужащих, получивших инвалидность в ходе СВО, обеспечат средствами реабилитации
Нормативные акты, которые позволят обеспечить средствами реабилитации пострадавших в ходе СВО российских военнослужащих, предложили разработать в России. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По словам зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой, некоторые военные отмечают несвоевременное предоставление необходимых средств реабилитации. Сейчас большинство таких проблем решаются путем благотворительности.
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Отмечается, что разработка нормативных актов позволит обеспечивать бойцов современными средствами реабилитации быстро и качественно.
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