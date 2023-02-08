Общество 08 февраля 2023, 16:06 Военнослужащие России смогут купить билеты на поезда в кассе без очереди РЖД: российские военные смогут купить билеты на поезда дальнего следования без очереди Пресс-служба губернатора Московской области

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РЖД и министерство обороны России организовали российским военнослужащим обслуживание вне очереди при покупке билетов по воинским перевозочным документам (ВПД) на поезда дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду.

«При обращении к электронным терминалам, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку „Оформление по воинским перевозочным документам“. После получения талона они будут вызваны в кассу в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

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В компании отметили, что оформление билетов по ВПД без очереди осуществляется на 57 крупнейших железнодорожных вокзалах России. Услугой могут воспользоваться военнослужащие срочной и контрактной службы и военные, которых призвали по частичной мобилизации.

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Кроме них, вне очереди в кассах будут обслуживаться военные пенсионеры, курсанты высших военных учебных заведений, а также учащиеся учебных заведений довузовского образования, подведомственных Минобороны России.

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