Военнослужащие покажут «полет» танков в Екатеринбурге

Военнослужащие ЦВО проведут в Екатеринбурге масштабную патриотическую акцию. Экипажи Т-72Б3М готовят на День танкиста уникальное выступление. Такой трюк военнослужащие совершают впервые.

Модернизированные танки Т-72Б3М выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина и синхронный выстрел в фазе полета из 125-миллиметровых пушек. Также ожидается выступление самолетов Су-34, Су-24МР и вертолетов Ми-24П.