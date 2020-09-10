Военнослужащие покажут «полет» танков в Екатеринбурге
Зрителям праздника в честь Дня танкиста в Екатеринбурге продемонстрируют «полет» трех танков Т-72Б3М 12 сентября. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
Военнослужащие ЦВО проведут в Екатеринбурге масштабную патриотическую акцию. Экипажи Т-72Б3М готовят на День танкиста уникальное выступление. Такой трюк военнослужащие совершают впервые.
Модернизированные танки Т-72Б3М выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина и синхронный выстрел в фазе полета из 125-миллиметровых пушек. Также ожидается выступление самолетов Су-34, Су-24МР и вертолетов Ми-24П.