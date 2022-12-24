Общество 24 декабря 2022, 10:13 Военнослужащие и их семьи получили более 50 тысяч кредитных каникул за ноябрь ЦБ: банки РФ дали отсрочку участникам СВО на 13,4 миллиарда рублей в ноябре РИА «Новости»

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Банки России в ноябре предоставили военнослужащим — участникам спецоперации — и членам их семей более 50 тысяч кредитных каникул на сумму 13,4 миллиардов рублей. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале.

В течение двух осенних месяцев после начала СВО каникулы оформили по 327 кредитам малого и среднего бизнеса, владельцев которого мобилизовали, на 338,8 миллиона рублей.

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Банк России получил от россиян около сотни жалоб о проблемах с получением отсрочки по кредитам для участников СВО. Из них 30 признали обоснованными. Например, зафиксировали случаи указания некорректной даты начала каникул.

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В некоторых случаях причиной необоснованного отказа стала сделанная ранее реконструкция займа по собственной программе банка.

«По всем выявленным нарушениям проводятся проверки и принимаются меры поведенческого надзора», — отметили в ЦБ.

Мобилизованные россияне могут не беспокоиться о своих займах и ипотеках. Госдума обеспечила кредитные каникулы военнослужащим СВО.