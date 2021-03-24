Военнослужащая умерла на Украине после прививки от коронавируса

В Одесской области на Украине умерла военнослужащая после прививки от коронавируса. Инъекцию ей сделали 21 марта, через два дня она внезапно потеряла сознание.

«В Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина — военнослужащая военной службы по контракту. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха», — сообщило о командование медицинских сил ВС Украины в Facebook во вторник.

Военнослужащей поставили прививку, как утверждает командование, с соблюдением всех алгоритмов. Вакцинацию проводила мобильная иммунизационная бригада департамента здравоохранения Одесской областной администрации.

Начальник военно-медицинской службы сообщил, что 23 марта женщина на здоровье не жаловалась, страдала гипертонией.

Вакцинация препаратом от AstraZeneca началась на Украине в конце февраля.