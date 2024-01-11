Общество 11 января 2024, 03:46 Военного с Сахалина приговорили к семи годам колонии за самовольный уход с СВО Unsplash

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военного, не вернувшегося в зону СВО после отпуска. Его приговорили к семи годам лишения свободы, сообщило РИА «Сахалин-Курилы».

Мобилизованный мужчина должен был вернуться на боевую позицию в ДНР, но без уважительных причин отравился домой, опасаясь перевода на новое место службы. Он долетел из Москвы до Южно-Сахалинска и несколько месяцев проживал в сахалинском Красногорске, пока его не разыскали военнослужащие.

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Суд признал его виновным по статье о самовольном оставлении части или места службы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Сахалине состоялся похожий судебный процесс: самовольно ушедшего из воинской части бойцы приговорили к шести годам колонии и лишили воинских званий. В суде его поступок объяснили «личной трусостью» и желанием отдохнуть. Другой житель Сахалина отправился на решетку на два года и 10 месяцев за отказ ехать в зону проведения СВО: отягчающим обстоятельством стало проведение в этот момент мобилизации.