Общество 21 ноября 2023, 04:43 Военного отправят в колонию на Сахалине за отказ участвовать в СВО РИА «Новости»

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Военнослужащего обвинили в неисполнении приказа и приговорили почти к трем годам лишения свободы. Приговор вынес Южно-Сахалинский гарнизонный суд, сообщила его пресс-служба.

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.

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Мужчину взяли под стражу в зале суда. Во время слушания дела установили, что 25 июля командир части отдал ему приказ, но тот отказался его выполнять. Военный 27 июля должен был отправиться на Украину в зону проведения спецоперации. На следующий день мужчина снова ослушался командира, но уже при сослуживцах. По словам свидетелей по делу, действия военного побудили других совершить аналогичные преступления. Причем отказываться от выполнения приказов начали и те, кто раньше не осмеливался на такие поступки.

Суд счел период объявления мобилизации отягчающим обстоятельством в деле.