Военного эксперта Неелова приговорили к 7 годам колонии за госизмену

Военного эксперта Владимира Неелова признали виновным в государственной измене и приговорили к семи годам колонии строгого режима. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд.

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Дело слушалось в закрытом режиме, потому что в нем присутствовал гриф «Совершенно секретно».

Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В сообщении пресс-службы уточняется, что Владимир Неелов вину признал частично. Обвиняемый согласился с тем, что передавал данные, но отметил, что не считал эту информацию секретной.

ФСБ сообщила о задержании военного эксперта в ноябре 2018 года.

Владимир Неелов — эксперт Центра стратегической конъюнктуры и Центра стратегических оценок и прогнозов. Его специализация заключается в изучении частных военных компаний. Кроме того, он занимается феноменом «приватизации военной сферы», особенностями проведения войн в современном мире, а также военных доктрин, стратегий и революций.

Помимо этого, Неелов сам написал ряд работ — его труды относятся к сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.