Военного эксперта не удивил рассекреченный план США по атомной бомбардировке СССР

Кнутов напомнил о войне Штатов с Северной Кореей в 50-х годах, когда один из американских генералов потребовал несколько атомных бомб и хотел их сбросить на страну. Однако ему этого не дали сделать, и сбросили на территорию Кореи несколько болванок. Поэтому, по словам Кнутова, Пхеньян и помешан на атомном оружии.

«А что касается Советского Союза — там планы каждый год разрабатывались по атомным ударам по территории нашей страны», — обратил внимание собеседник издания.

Сейчас эти документы рассекречены. По мнению Кнутова, с их помощью американская сторона пытается психологически давить на РФ.

«Вот, мол, смотрите, мы тогда вот готовились, мы и сейчас вам можем то же самое сделать», — указал Кнутов.