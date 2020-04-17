Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после вспышки коронавируса

Курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ) массово подхватили коронавирус. Заразился и один сотрудник. Учебное заведение закрыли на карантин.

«Учебное заведение находится на карантине. В нем принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал», — приводит РИА «Новости» слова заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаила Багрова.

Он добавил, что несколько раз в день всем, кто находится на территории училища, меряют температуру. Все помещения дезинфицируют. Еду и лекарства в училище подвозят сейчас по особой схеме. Особое внимание, по словам Багрова, там уделяют барьерному контролю, чтобы не допустить распространения заразы.

Накануне курсантов и преподавателей протестировали на коронавирус. Инфекцию нашли у 14 учеников и одного сотрудника. Всего пробы взяли у 352 курсантов. По предварительной версии, вирус попал в училище после контакта одного из военных с людьми за пределами учебного заведения.

По последним данным, в России 2019-nCoV обнаружили у 27 938 человек. От COVID-19 умерли 232 инфицированных. Количество заразившихся пока продолжает расти.