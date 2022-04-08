Военно-патриотическая игра «Зарница» пройдет в ЯНАО для старшеклассников

Военно-патриотическая игра «Зарница» пройдет для старшеклассников в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Председатель региональной общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Александр Уколов рассказал, что мероприятие проходит с 2014 года. В 2020 и 2021 году его пришлось отменить из-за эпидемической ситуации.

«„Зарницу“ проведем в первых числах июля, пока еще не определились с местом размещения палаточного городка. Есть два варианта: лесистый район мыса Корчаги или территория лыжной базы окружной федерации спортивного туризма», — уточнил Уколов.