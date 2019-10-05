Военно-патриотическая игра прошла в Подольске. Участники собирали автоматы и проходили полосу препятствий

В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Наследники победы». В ней приняли участие 72 команды. Ребят ждали соревнования не только на физическую силу, но и на интеллект. Например, им нужно было вычислить азимут.

Источник фото: телеканал «360»

Задача участников соревнований пройти полосу препятствий на время. Для того, чтобы пройти все испытания успешно, нужно работать в команде.

Интересно, что девушек на соревнованиях не меньше, чем парней. Всего для участия в играх зарегистрировались 72 команды. На каждом этапе за ними наблюдают специалисты, а иногда и генерал-полковники.

«Современная молодежь отвечает всем тем современным требованиям, которые нужны для развития нашего общества. На молодежь я смотрю с великой радостью и удовлетворением. И всегда, проводя вот эти мероприятия, приезжая домой, я чувствую себя лет на пять-семь моложе, чем оно есть», — отметил Иван Морозов, генерал-полковник в отставке.

Источник фото: телеканал «360»

Для победы в соревнования уметь нужно немало. Например, собирать и разбирать автомат Калашникова. Девочки хоть и с большим трудом, чем мальчишки, справляются с заданием на отлично.

«Из автомата самое сложное — крышку вставить, потому что мне всегда сложно было это сделать. Достаточно туго», — поделилась Анастасия Соколова, участница соревнований.

А самое интеллектуальное испытание — это вычисление азимута. Здесь понадобится компас и выверенный по длине шаг. Оказывается, всему этому сейчас учат в школе.

«В школе по географии мы это обязательно проходим. Это обязательная программа, это сложно не знать», — объяснил Роман Захаров, участник соревнований.

Источник фото: телеканал «360»

Но уроки географии, видимо, были не у всех. Без ошибок не обошлось. Но здесь на помощь приходили эксперты.

После всех испытаний прошла презентация фильма «Ильинский рубеж». Это народный проект — и принять участие в съемках мог любой желающий. Картина выйдет на экраны в следующем году, презентация — ко Дню Победы.