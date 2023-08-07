Общество 07 августа 2023, 18:30 Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на год Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2024 год Pxhere

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Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли с 2023 на 2024 год. Решение приняла администрация президента, сообщили организаторы.

«Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены», — передала дирекция фестиваля.

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За дополнительной информацией, в том числе о возврате денег за билеты, купленные в кассах, нужно обратиться по месту приобретения. Организаторы добавили, что продолжают реализацию проекта и поблагодарили поклонников за многолетнюю поддержку.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит на Красной площади в Москве с 2007 года. В 2023-м его проведение было запланировано с 26 августа по 3 сентября. В нем принимают участие российские и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств. За годы работы фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира.

«Спасская башня» — уникальное и красочное мероприятие, направленное на поддержку Вооруженных сил России.