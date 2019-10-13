История ожила на Бородинском поле. Реконструкторы воссоздали битву 1941 года

На Бородинском поле показали реконструкцию событий 1941 года. В 78-ю годовщину битвы под Москвой зрителям преподали урок «живой истории». Профессиональные реконструкторы в аутентичных формах времен Второй мировой при поддержке пиротехники буквально скопировали сражение, которое состоялось здесь в годы Великой Отечественной войны.

Реконструкторы битвы скопировали все в точности, вплоть до пуговиц на форме.

«Это не погоны, погоны появились гораздо позже, в 43-м году. Еще Сталина за это критиковали, мол, вернулся к прошлому, царской армии. А в это время, которое мы собираемся реконструировать, были петлицы, на которых разными фигурами наносились воинские звания», — рассказал член клуба исторической реконструкции «Выстрел» Сергей Прищепа.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей — реконструктор со стажем. Он занимается этим с начала 90-х годов. Человек военный, сегодня он старшина РККА.

«Я старшина, это серьезное положение. Фактически, как в современной армии прапорщик. Промежуточная фигура между рядовыми и офицерами», — говорит Сергей.

Источник фото: телеканал «360»

Кто был в Бородине — знает, что монумент памяти стоит на вершине холма. От него открывается прекрасный вид на поле, которое сегодня, как и тогда, стало местом сражения. Все замерло.

Источник фото: телеканал «360»

Все, как и в 41-м — самолет наводит артиллерию немцев на советские позиции. Началась атака фашистов. Под напором врага наши отступают. И вот серые мундиры уже в деревне — опорном пункте советской армии.

Почетная миссия контратаковать выпала товарищу старшине. Где-то среди красноармейцев кричит «Ура!» Сергей, как тогда его отчаянно выкрикивали 20-летние парни 32-й краснознаменной дивизии полковника Полосухина. Многие из них лежат в этой земле.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы ясно знаем, что здесь происходило и иногда нам трудно понять, как это было возможно. Потому что ситуация, которая была здесь в октябре 41-го года, была действительно аховая! И как они смогли это выдержать? Вот мы сюда выходим, чтобы хотя бы на 3 секунды почувствовать себя в их ситуации. Попробовать понять, а как мы победили-то? Это важно. Чтобы больше никогда этого не повторилось», — сказал член клуба исторической реконструкции «Выстрел» Сергей Прищепа.

Источник фото: телеканал «360»

В 41-м на этом поле удалось задержать немцев на 5 дней. За это же время фашисты захватили Голландию. Краеведы называют Бородино «вторым Дубосеково», где остались бессмертными 28 панфиловцев.