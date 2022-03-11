Военно-исторический фестиваль пройдет в Инкермане

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг — рубеж героев» пройдет в Инкермане (Крым) 27 марта. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея обороны Севастополя.

В этом году фестиваль будет посвящен 80-летию парада, проведенного в Мартыновском овраге 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизией имени Чапаева.

«За всю историю Великой Отечественной войны этот парад стал единственным, прошедшим в непосредственной близости с передним краем боевых действий. Прямо с парада бойцы легендарной дивизии возвратились на передовую и вступили в бой с неприятелем», — отметили в музее.