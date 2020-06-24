Военная техника выехала для участия в параде на Красной площади

Военная техника, участвующая в параде в честь 75-летия Победы, двинулась к Красной площади в Москве. Корреспондент «360» стал свидетелем того, как танки на тягачах выезжали из столичного района Хорошево-Мневники.

Парад начнется в 10:00 по московскому времени. В 22:00 прогремит артиллерийский салют.

Также 24 июня военные шествия пройдут по всей стране. Мероприятия начались с Петропавловска-Камчатского на Дальнем Востоке.

В параде на Красной площади примут участие 13 тысяч военных. Их колонны будут напоминать прохождение красноармейцев на параде Победы 75 лет назад. Кроме россиян в параде примут участие военные из Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Монголии и Китая.

Парад примет президент России Владимир Путин. Также на торжествах будут присутствовать главы Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Молдавии, Сербии, Абхазии и Южной Осетии. Военный парад должен был пройти 9 мая, его отменили из-за эпидемии коронавируса.

Трансляцию парада Победы будут вести федеральные телеканалы. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей смотреть мероприятие по ТВ.