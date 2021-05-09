Военная техника для парада Победы проехала через Садовое кольцо в Москве

В Москве вовсю готовятся к параду Победы. Военная техника уже проехала через Садовое кольцо на Тверскую. Онлайн-трансляцию ведет канал «360».

«Колонна продолжает двигаться по тому самому резиновому коврику. На Тверскую продолжают съезжать последние экземпляры техники. Вы видите, как везут наши легендарные танки Т-34, они откроют парад. Сегодня мы с вами увидим 200 единиц техники», — сказала корреспондент «360»

С Садового кольца техника поедет на Тверскую улицу, где ее помоют и приведут в порядок. Уже после она отправится на Красную площадь.

Через Садовое кольцо также проехали танки Т 34. Их везут на специальных машинах, потому что они уже очень старенькие. На ход Великой Отечественной войны они оказали колоссальное влияние. Множество фильмов было снято об этом технике.

В честь великого праздника в Москве и Подмосковье прогремят салюты. Увидеть фейерверки можно будет с множества площадок.