Общество 01 февраля 2023, 07:25 Военная полиция предотвратила теракт в Запорожской области РИА «Новости»: военная полиция России предотвратила теракт в Кириловке Запорожской области РИА «Новости»

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Сотрудники военной полиции России нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство в оживленном районе населенного пункта Кириловка Запорожской области, предотвратив теракт. Об этом написало РИА «Новости».

Командир одного из подразделений сообщил, что злоумышленники установили бомбу в оживленном районе. Взрыв мог повредить остановку общественного транспорта, где обычно очень много людей. Причем бомба оказалась миной с дистанционным взрывателем, которую могли подорвать в любой момент.

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Несмотря на повышенную угрозу, военнослужащие приняли решение разминировать ее на месте, хотя это и противоречит установленным правилам.

«В зоне поражения находилась сама группа реагирования, мирные люди и все прохожие», — сообщил командир.

Ранее глава подразделения военной полиции Запорожья сообщал, что в 2023 году силовики предотвратили ужесемь попыток терактовв регионе.