01 февраля 2023, 07:25
Военная полиция предотвратила теракт в Запорожской области
РИА «Новости»: военная полиция России предотвратила теракт в Кириловке Запорожской области
Сотрудники военной полиции России нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство в оживленном районе населенного пункта Кириловка Запорожской области, предотвратив теракт. Об этом написало РИА «Новости».
Командир одного из подразделений сообщил, что злоумышленники установили бомбу в оживленном районе. Взрыв мог повредить остановку общественного транспорта, где обычно очень много людей. Причем бомба оказалась миной с дистанционным взрывателем, которую могли подорвать в любой момент.
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Несмотря на повышенную угрозу, военнослужащие приняли решение разминировать ее на месте, хотя это и противоречит установленным правилам.
«В зоне поражения находилась сама группа реагирования, мирные люди и все прохожие», — сообщил командир.
Ранее глава подразделения военной полиции Запорожья сообщал, что в 2023 году силовики предотвратили ужесемь попыток терактовв регионе.
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