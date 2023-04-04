Общество 04 апреля 2023, 16:26 Военкора Владлена Татарского похоронят на Троекуровском кладбище Военкор Владлен Татарский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве РИА «Новости»

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Военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), который погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник.

Собеседник агентства рассказал, что место похорон связано с пожеланиями близких Татарского. Дату погребения он не назвал.

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Ранее друг Татарского Аким Апачев сообщил, что церемония погребения состоится 8 апреля. Он также заверил, что Максим Фомин будет отомщен, а его дело продолжит жить.

Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где он проводил творческую встречу. Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества.