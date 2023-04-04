Важное 04 апреля 2023, 15:21 Военкора Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве Похороны военного корреспондента Владлена Татарского пройдут 8 апреля в Москве Telegram

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Военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), который погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге, похоронят в Москве 8 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщил его друг Аким Апачев.

Место и время похорон пока неизвестны. Апачев назвал гибель Татарского страшным и точным ударом противника. Нужно время, чтобы смириться с этим, подчеркнул друг погибшего. По его словам, военкор был одним из лучших бойцов информационного фронта, потому «эту брешь будет трудно закрыть».

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«Но пусть враги не надеются, что смогут кого-то этим запугать, так как они сами нам показывают, что патриотические деятели культуры являются целью и не имеют иных вариантов кроме борьбы до Победы», — заявил Апачев.

Он заверил, что Татарский будет отомщен, как и журналистка Дарья Дугина. Дело военкора продолжит жить, а враг будет разбит, добавил он.

Теракт произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там Татарский проводил творческий вечер. Военкор умер в результате взрыва. Еще порядка 40 человек пострадали. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.