Общество 14 сентября 2023, 17:29 Военкора Геннадия Дубового похоронили в Донецке Похороны погибшего под колесами авто военкора Геннадия Дубового прошли в Донецке РИА «Новости»

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В Донецке состоялись похороны военкора Геннадия Дубового, который погиб под колесами автомобиля. Как сообщило РИА «Новости», панихиду провели в храме Ксении Петербургской.

Военного корреспондента в понедельник, 11 сентября, насмерть сбил автомобиль. Почтить память журналиста в Донецке собрались родные, друзья и просто неравнодушные.

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«Он воевал и снимал, тот самый хроникер, как в Великую Отечественную войну. Он человек, который всегда говорил правду», — заявила журналистка Майя Пирогова.

Она отметила, что Дубового можно отнести к поколению, которое победило фашизм.

Как ранее сообщал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в последнее время Дубовой сражался в рядах российской армии.