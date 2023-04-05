Общество 05 апреля 2023, 21:16 Военкор Татарский перед своей гибелью рассказал о развале Украины

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В воскресенье, 2 апреля, в кафе Санкт-Петербурга от террористического взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. За несколько дней до своей смерти, 30 марта 2023 года, он дал интервью Елене Оя для нового проекта «Абзаца» «Так сказать».

Татарский заявил, что Украина перестанет существовать как государство в обозримой перспективе. На данный момент она уже успела потерять часть своих территорий, просуществовав всего 23 года. Военкор заявил, что люди, несмотря на усталость, сохраняют веру в победу.

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«Люди очень устали от боевых действий. Очень устали. Но настрой один — победный. Нам нужна победа!» — отметил он.