Военный корреспондент Юрий Котенок обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что США обвинили Россию в подготовке фейкового видео о нападении украинских военных на российских. Якобы эта запись может использоваться как предлог для вторжения на Украину.

«Действительно вбрасывается информация о том, что РФ будет имитировать и инсценировать. Это говорит о том, что та сторона, которая озвучивает подобные вещи, готовится к провокации. Москву обвинят при любом сценарии и развитии событий», — предположил Котенок.

Он выразил сожаление, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеточной фигурой, которая не владеет ситуацией. По словам журналиста, украинский президент выполняет внешние команды, которые ведут страну в пропасть.