Военкор отреагировал на публикацию о российских танках на «границе» с Украиной

Военный корреспондент Александр Коц обсудил с «ПолитЭкспертом» публикацию снимков в американском издании Politico, на которых показаны российские танки, якобы размещенные на границе с Украиной.

Коц заметил, что у Politiсо проблемы с географией, поскольку город Ельня, который фигурирует в публикации, находится в Смоленской области, а она не граничит с Украиной.

«Этот город, если и можно его назвать городом на границе, то, скорее, на границе с Белоруссией, а не с Украиной. Он находится к северу от Харькова и поэтому как-то странно предполагать, что техника, размещенная на этой территории, будет использоваться для какого-то мифического вторжения в Киев», — добавил собеседник издания.