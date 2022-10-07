Частичная мобилизация в РФ: отсрочка для айтишников | 360°

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Военкоматы начали получать списки сотрудников IT-компаний для оформления отсрочки

Глава Минцифры Шадаев: военкоматы начали получать списки на отсрочку от IT-компаний

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IT-компании из разных регионов РФ начали отправлять списки сотрудников для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Регионы подтверждают получение списков из Минобороны, думаю, сейчас все наладится», — написал Шадаев.

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Для того, чтобы получить отсрочку от частичной мобилизации, работая в IT-сфере, необходимо иметь профильное высшее образование и работать полный день в аккредитованной компании. Организации при этом должны участвовать в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации программного обеспечения либо программно-аппаратных комплексов. Фирмы, которые задействованы в организации работы информационной инфраструктуры, тоже вошли в список.

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Ранее Шадаев сообщал, что министерство также рассматривает вопрос об отсрочке для учителей информатики в школах, так как зачастую педагоги самостоятельно осуществляют функционирование IT-инфраструктуры школ.

Частичная мобилизация в РФ

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