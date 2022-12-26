Общество 26 декабря 2022, 19:38 Военкомат в Екатеринбурге прислал повестку мальчику, умершему 13 лет назад — СМИ E1: семья из Екатеринбурга получила повестку на мальчика, умершего в 2009 году РИА «Новости»

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Жительница Екатеринбурга получила повестку на внука, который умер в 2009 году в возрасте двух с половиной лет от водянки головного мозга. Об этом написал портал E1.

В документе указано, что мальчик должен прийти в призывной пункт утром 26 января, и предупреждается об ответственности за неявку. Бабушка покойного нашла повестку в почтовом ящике и сообщила об этом матери мальчика Анастасии. Молодая женщина сообщила журналистам, что ее «просто накрыло»: тогда, 13 лет назад, смерть ребенка стала для нее страшным ударом. Она усомнилась в том, что в военкомате четыре года не обновляли данные о военнообязанных.

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В Чкаловском райотделе военкомата Свердловской области «Подъему» заявили, что в случившемся виновата УК, и извинились перед семьей мальчика. Изданию пояснили, что ТСЖ подало в военкомат списки, на основании которых он выписал повестку, ведь «каждого проверить невозможно».

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«По-человечески мы, конечно, принесем извинения. Но прежде всего надо извиняться директору ТСЖ и так далее. Мы объясним, что вот такие нерадивые управляющие компании», — указали в военкомате.