Военкомат Смоленской области вручил студенту запрет на выезд из страны до 2222 года | 360°

Общество 28 октября 2022, 16:06 Военкомат Смоленской области вручил студенту запрет на выезд из страны до 2222 года Baza: студент финского университета получил запрет на выезд из России до 2222 года Baza

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Студента одного из университетов Финляндии после каникул в Минске не выпустили из Белоруссии. Молодой человек попробовал пересечь границу через российскую Сортавалу, но получил уведомление военкомата Смоленской области о запрете на выезд из страны до 31 марта 2222 года. Фотокопию документа опубликовал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что молодой человек поступил в зарубежный вуз до объявления частичной мобилизации, никогда не получал повесток и не служил в армии. Ранее студент прошел военную кафедру.

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Ранее гражданам, желающим пересечь российско-казахстанскую границу, стали выдавать уведомления с запретом на выезд из России до 2222 года. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Документы выдавали на КПП Бугристое. Документы выдавали на основании решения Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу.