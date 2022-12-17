Важное 17 декабря 2022, 14:50 Военком Подмосковья опроверг увеличение срока срочной службы до двух лет Военком Подмосковья Астахов: Минобороны не планирует увеличивать срок службы срочников РИА «Новости»

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Военный комиссар Московской области Алексей Астахов опроверг информацию о том, что срок срочной службы якобы увеличат до двух лет. Об этом написал ТАСС.

Астахов напомнил, что статья 38 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает срок военной службы по призыву — 12 месяцев. По словам военкома, Минобороны России не предлагает изменений.

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Осенний призыв в этом году стартовал позже, в начале ноября, и продлится до 31 декабря. Работники ОПК с высшим образованием впервые получили отсрочку — как сообщал ранее Алексей Астахов, таких призывников в Московской области было 250.

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