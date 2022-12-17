17 декабря 2022, 14:50
Военком Подмосковья опроверг увеличение срока срочной службы до двух лет
Военком Подмосковья Астахов: Минобороны не планирует увеличивать срок службы срочников
Военный комиссар Московской области Алексей Астахов опроверг информацию о том, что срок срочной службы якобы увеличат до двух лет. Об этом написал ТАСС.
Астахов напомнил, что статья 38 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает срок военной службы по призыву — 12 месяцев. По словам военкома, Минобороны России не предлагает изменений.«Каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — сообщил Астахов. Позже пост с его словами появился в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Реклама
Осенний призыв в этом году стартовал позже, в начале ноября, и продлится до 31 декабря. Работники ОПК с высшим образованием впервые получили отсрочку — как сообщал ранее Алексей Астахов, таких призывников в Московской области было 250.
Реклама
Армия
Реклама
Реклама