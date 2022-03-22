«Воды! Воды!» Таксист первым помог облитой кислотой молодой паре в Домодедове

Молодой паре из Домодедова, которую облили серной кислотой, первую помощь оказал таксист Дмитрий Столетников. У него нашлась вода, которой пострадавшие смогли смыть часть химического вещества.

Водитель такси Дмитрий Столетников рассказал «360», что ждал пару у подъезда. Заметил молодого человека в темной одежде и с сумкой, но не придал этому никакого значения.

«Они вышли из подъезда, он подбежал сзади и плеснул сначала молодому человеку в лицо», — уточнил мужчина.

Девушка, по его словам, убежать не успела. Нападавший бросился к ней, ударил по голове и тоже облил кислотой. Когда таксист вышел из машины, неизвестный бросился прочь.

«Молодой человек кричал: „Воды! Воды!“ Я достал бутылку воды из машины. Поливал их из бутылки. Мимо проходил школьник, у него тоже бутылка воды с собой была. <…> А потом люди сбежались», — отметил мужчина.

Спустя 20 минут он сам почувствовал на руках жжение — оказалось, тоже получил ожоги. Пару увезли на скорой.

Подозреваемого в нападении уже задержали. Он рассказал, что знаком с пострадавшей девушкой больше 10 лет и решился на подобный шаг из обиды и ревности. Против облившего двух людей кислотой молодого человека возбудили уголовное дело.