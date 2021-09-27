Воду в пластиковой упаковке предложили перестать выпускать в России

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предложил отказаться от выпуска воды в пластиковой таре. По его словам, пластик является небезопасной упаковкой для хранения питьевой воды, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что прошедшая экспертизу вода может быть пригодной для употребления только в том случае, если она не хранится в пластиковых бутылках.

«Например, 85% воды упаковывается в пластиковую тару, которая сама по себе не является безвредной. Она выделяет вредные вещества, особенно при нагревании», — сказал Шапкин.

В первую очередь следует обратить внимание на упаковку воды и ее вредные элементы. После их исключения можно позаботиться о маркировке продукции, заключил эксперт.