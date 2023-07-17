Эксклюзив 17 июля 2023, 21:46 «Воду раздают, кормят». Ожидающие переправы через Керченский пролив рассказали о ситуации Ожидающие переправы через Керченский пролив рассказали о раздаче воды и еды Телеканал «360»

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Более 300 легковых автомобилей ждут переправы через Керченский пролив со стороны Крыма. Стоявшие в пробке туристы рассказали «360», что на месте им предлагали воду и еду.

Женщина по имени Анна отметила, что в момент теракта их автомобиль находился всего в 300 метрах от места взрыва. После теракта движение полностью остановилось.

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«Мы близко довольно были перед пунктом контроля, <…> метров наверное за 300. Что-то бахнуло, не знаю, как это сказать по другому. После чего абсолютно полностью мы остановились, вообще перестали двигаться», — вспомнила Анна.

Автомобили стояли еще примерно полтора-два часа. За это время по дороге «пролетело четыре скорых, пожарная машина, полиция».

«[После ожидания] резко мы все двинулись, и нас перед этим пунктом наверх [попросили проехать], на выезд в общем. И все мы уехали оттуда», — поделилась Анна.

Туристка из Брянска Екатерина отметила, что пока автомобили стояли в пробке, людям раздавали воду и еду.

«Воды море раздавали, до сих пор раздают. То есть кормят, туалеты — все это есть», — рассказала Екатерина.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что очередь из автомобилей планируют ликвидировать в течение суток. Сейчас, по его словам, в Керчи стоят 321 легковой автомобиль, 255 грузовых машин, 129 грузовиков находятся в порту.