Воду отключат в 16 домах в центре Кургана

Работники сделают врезки водопровода на линии холодного водоснабжения по адресу: улица Ленина, дом № 33. Для этого понадобится ограничить подачу воды в 16 домах в центре города.

Воду отключат 29 августа, с 10:00 до 21:00. Это коснется местных жителей по следующим адресам:

— улица К. Мяготина, № 124а, 126;

— улица Ленина, № 27, 31, 33, 36, 36а, 38, 40, 40а;

— улица Пушкина, № 114, 114а, 116, 167;

— улица Гоголя, № 61, 83.

«Водный Союз» проводит капитальный ремонт водопровода диаметром 200 миллиметра на улице Ленина, где ранее произошла авария. Все работы завершатся 4 сентября, до 20:00. В этот же день на участке от улицы К. Мяготина до Пушкина откроется автомобильное движение.

В Кургане изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Для полного обновления городских систем водоснабжения и водоотведения нужно выделить почти 22 миллиарда рублей.