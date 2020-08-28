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    28 августа 2020, 11:53

    Воду отключат в 16 домах в центре Кургана

    Алена Макаренко

    Без воды останутся 16 домов в центре Кургана из-за ремонта водопровода. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Водный Союз».
    Воду отключат в 16 домах в центре Кургана

    Работники сделают врезки водопровода на линии холодного водоснабжения по адресу: улица Ленина, дом № 33. Для этого понадобится ограничить подачу воды в 16 домах в центре города.

    Воду отключат 29 августа, с 10:00 до 21:00. Это коснется местных жителей по следующим адресам:

    — улица К. Мяготина, № 124а, 126;

    — улица Ленина, № 27, 31, 33, 36, 36а, 38, 40, 40а;

    — улица Пушкина, № 114, 114а, 116, 167;

    — улица Гоголя, № 61, 83.

    «Водный Союз» проводит капитальный ремонт водопровода диаметром 200 миллиметра на улице Ленина, где ранее произошла авария. Все работы завершатся 4 сентября, до 20:00. В этот же день на участке от улицы К. Мяготина до Пушкина откроется автомобильное движение.

    В Кургане изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Для полного обновления городских систем водоснабжения и водоотведения нужно выделить почти 22 миллиарда рублей.

    Новости SMI.FM