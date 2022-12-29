Общество 29 декабря 2022, 11:59 Водовод к Донецку протянут из Ростовской области к весне Вице-премьер Хуснуллин: строительство водовода для снабжения Донецка закончат к 1 марта РИА «Новости»

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Проблему водоснабжения Донецка решат строительством нового водовода. Его протянут из реки Дон в Ростовской области к 1 марта, объявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом он рассказал ТАСС.

«Чтобы уйти от этой зависимости, мы строим водовод с реки Дон Ростовской области», — сказал он после заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

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Марат Хуснуллин назвал проблему водоснабжения Донецка острой и заявил, что работы запланировали закончить к марту.

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В феврале 2022 года во время обстрела ВСУ повредили Южно-Донбасский водовод. Затем основным источником водоснабжения Донецка стал канал Северский Донец — Донбасс, власти ввели график подвоза питьевой воды. В течение нескольких месяцев потребность жителей частично закрыли благодаря строительству водоводов из резервных водохранилищ, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Теперь в Донецке, Горловке и Макеевке воду включают раз в три дня на два часа.