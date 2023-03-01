Общество 01 марта 2023, 09:23 Водовод из реки Дон позволит расширить график подачи воды и улучшить напор в ДНР Глава ДНР Пушилин: благодаря водоводу из реки Дон, вода дойдет на верхние этажи домов РИА «Новости»

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Водовод из реки Дон поможет расширить график подачи воды и улучшить ее напор в ДНР. Благодаря новой сети, вода начнет подниматься на верхние этажи домов. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в прямом эфире «Соловьев Live».

«С учетом объема воды, это позволит и увеличить количество часов как минимум по графикам, и увеличить количество подачи воды — соответственно, увеличить напор», — рассказал Денис Пушилин.

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Он напомнил, что запуск нового водовода из реки Дон наметили на 1 апреля. Строители, чтобы не сорвать сроки, работают круглосуточно.

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Он обратил внимание, что водопровод для республики — жизненно важная артерия. Пушилин обратил внимание, что если бы не строительство водовода, то подача воды жителям даже по графику оказалась бы под угрозой.

В конце декабря он рассказал о нарушении водоснабжения в ДНР из-за обстрелов ВСУ.