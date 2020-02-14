Водонаеву заподозрили в гордыне

Высказывания Водонаевой «демонстрируют наличие серьезной нравственной проблемы», считают в РПЦ. Она заключается в «пренебрежительном и высокомерном отношении к тем, кого ты считаешь ниже себя по уровню достатка, интеллектуальным способностям и иным основаниям».

Подобное отношение, продолжил Кипшидзе, «встречается не только в „гламурной среде“, но и на всех этажах общества». Его причиной представитель патриархата назвал «гордыню, которая отдаляет человека от Бога и от любви к ближнему».

С критикой на Алену Водонаеву обрушились из-за ее постов в Instagram, сделанных в декабре 2019 года и в январе нынешнего.

В первой записи бывшая участница «Дома-2» заявила, что у нее «бомбануло» от новости о запрете абортов в частных клиниках Самарской области. Ведущая отметила, что у многих просто нет денег на содержание детей, а большие семьи могут себе позволить «либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем».

В январе она прокомментировала увеличение материнского капитала и его выплату за первого ребенка. По мнению ведущей, в результате может получиться так, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут рожать ради этих денег.

Из-за первого поста на Водонаеву подали два заявления в полицию по статье о разжигании розни. Текст высказывания направлен на лингвистическую экспертизу.