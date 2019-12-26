Водонаева призвала российских женщин «не рожать рабов государству»

Так Водонаева отреагировала на рекомендацию Минздрава Самарской области частным клиникам отказаться от проведения абортов. По мнению телеведущей, в России рожают либо богачи, либо «необразованное быдло».

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — написала Водонаева. Она призвала своих подписчиц не слушать рекомендаций политиков, если есть сомнения по поводу пополнения в семье. По ее словам, перед тем как завести ребенка стоит построить карьеру, посмотреть мир и заработать денег.

«Не надо рожать рабов этому государству. Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей исходя из одного только желания», — подытожила Водонаева.

Ранее глава Министерства здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о переговорах, которые ведомство провело с частными медицинскими учреждениями региона. По его словам, Минздрав попросил компании отказаться от проведения абортов, после чего большинство клиник согласились с предложением.