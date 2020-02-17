Водонаева отказалась участвовать в ток-шоу из-за аргументов в стиле «сам дурак»

Оскандалившаяся Водонаева устала объяснять свою позицию на всевозможных ток-шоу. Она решила больше не ходить на телевидение, пока ведущие не захотят конструктивного диалога.

«Я пока больше не пойду ни на одну серьезную программу, пока аргументы в стиле „сам дурак“ не перестанут быть ключевыми в этих передачах. Такие передачи рассчитаны на людей, у которых отсутствует какое-либо критическое мышление, а это не моя аудитория», — написала телеведущая Алена Водонаева на своей странице в Instagram.

Она призвала своих подписчиков рассказывать всем, «что на самом деле происходит сейчас». По словам Водонаевой, федеральные СМИ уже несколько недель делают из нее «врага государства».

Ранее Водонаева прокомментировала новость о материнском капитале за первого ребенка. Она заявила, что «нищие россияне и быдло» начнут рожать ради наживы. Ее слова вызвали широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и призвал оштрафовать на 100 миллионов рублей. Телеведущая, за которую заступилась армия подписчиков в соцсетях, в долгу не осталась и вступила с политиком в публичную перепалку.